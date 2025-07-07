Мюллер — об уходе из «Баварии»: Пришла пора для новой главы моей жизни

опубликовал пост на своей странице в соцсетях, в котором попрощался с мюнхенской

«Всем привет! Хотел попрощаться с тренировочной базой, раздевалкой (где же она?). Играть за "Баварию" было удовольствием и честью, теперь же пришла пора для новой главы моей жизни.

Я рад тому, что испытал здесь. Рад тому, со сколькими замечательными людьми познакомился в этом пузыре — футбольном пузыре. Пришла пора прощаться. Желаю всего наилучшего!» — написал Мюллер в соцсетях.

Напомним, что футболист выиграл вместе с «Баварией» 33 трофея. Мюллер 13 раз выигрывал чемпионат Германии и дважды поднимал над головой трофей Лиги чемпионов.