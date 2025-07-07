Корнеев: Сергеев однозначно усилит «Динамо»

Известный в прошлом российский игрок и тренерпрокомментировал переход нападающегоиз самарских «Крыльев Советов» в московское «Динамо».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Иван Сергеев Фото: fcdynamo.ru/

«Карпин стал тренером "Динамо". Поняли, почему его выбрали? Да, Карпин уже опытный тренер, но его основная работа, по словам того же гендиректора бело-голубых Пивоварова, — сборная. А это означает его уход из клуба в любой момент. Так о каком развитии команды тогда может идти речь, если ты до конца не знаешь, как долго проработает главный тренер?!

Что скажете по Ивану Сергееву? Вот здесь у меня нет никаких сомнений. Этот нападающий усилит "Динамо"! Он может играть и в паре с Тюкавиным, когда тот поправится, и один на острие», — сказал Корнеев «СЭ».