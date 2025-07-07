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    Корнеев: Сергеев однозначно усилит «Динамо»

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    Известный в прошлом российский игрок и тренер Игорь Корнеев прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в московское «Динамо».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Карпин стал тренером "Динамо". Поняли, почему его выбрали? Да, Карпин уже опытный тренер, но его основная работа, по словам того же гендиректора бело-голубых Пивоварова, — сборная. А это означает его уход из клуба в любой момент. Так о каком развитии команды тогда может идти речь, если ты до конца не знаешь, как долго проработает главный тренер?!

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    • Что скажете по Ивану Сергееву? Вот здесь у меня нет никаких сомнений. Этот нападающий усилит "Динамо"! Он может играть и в паре с Тюкавиным, когда тот поправится, и один на острие», — сказал Корнеев «СЭ».

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