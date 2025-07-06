«Зенит» хочет иметь еще одного Педро в составе

Главным кандидатом на позицию центрфорварда в петербургскийявляется нападающий «Фламенго», сообщает известный бразильский журналист Хулио Мигель Нето.

По данным источника, между руководством «Зенита» и окружением Педро достигнута предварительная договоренность о переходе, теперь питерскому клубу остается договориться о трансфере с «Фламенго».

За «менгао» Педро выступает с января 2021 года и является одним из лидеров клуба на протяжении всего этого времени. Сейчас нападающий на портале Transfermarkt оценивается в 22 млн евро, а его контракт действует до конца 2027 года.

Всего за «Фламенго» Педро сыграл во всех турнирах 280 матчей, забил 140 голов и сделал 35 результативных передач. Ранее нападающий играл за «Флуминенсе» и «Фиорентину». На его счету есть 6 матчей в составе сборной Бразилии и один забитый мяч. Ранее перешел в состав «Зенита» капитан «Фламенго» Жерсон.