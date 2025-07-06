Названа дата начала предсезонной подготовки «Ливерпуля»

должен начать предсезонную подготовку во вторник, 8 июля, сообщает сайт Liverpool Echo.

Однако из-за гибели нападающего Диогу Жоты тренер Арне Слот предоставил игрокам дополнительный выходной, и команда пока не приняла окончательного решения о проведении товарищеского матча с «Престон Норт Энд».

Изначально первая группа футболистов должна была прибыть в тренировочный центр 4 июля, а основная — 7 июля, но график был скорректирован в связи с трагедией.

По актуальному расписанию, матч с «Престон Норт Энд» запланирован на 13 июля и пока значится в предсезонном календаре клуба.