Названа дата начала предсезонной подготовки «Ливерпуля»

Футбольный клуб «Ливерпуль» Фото: globallookpress.com
Однако из-за гибели нападающего Диогу Жоты тренер Арне Слот предоставил игрокам дополнительный выходной, и команда пока не приняла окончательного решения о проведении товарищеского матча с «Престон Норт Энд».
Изначально первая группа футболистов должна была прибыть в тренировочный центр 4 июля, а основная — 7 июля, но график был скорректирован в связи с трагедией.
По актуальному расписанию, матч с «Престон Норт Энд» запланирован на 13 июля и пока значится в предсезонном календаре клуба.