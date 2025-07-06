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    Маркиньос«Спартак» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    Названа дата начала предсезонной подготовки «Ливерпуля»

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    «Ливерпуль» должен начать предсезонную подготовку во вторник, 8 июля, сообщает сайт Liverpool Echo.

    Футбольный клуб «Ливерпуль»
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    Футбольный клуб «Ливерпуль»

    Однако из-за гибели нападающего Диогу Жоты тренер Арне Слот предоставил игрокам дополнительный выходной, и команда пока не приняла окончательного решения о проведении товарищеского матча с «Престон Норт Энд».

    Изначально первая группа футболистов должна была прибыть в тренировочный центр 4 июля, а основная — 7 июля, но график был скорректирован в связи с трагедией.

    По актуальному расписанию, матч с «Престон Норт Энд» запланирован на 13 июля и пока значится в предсезонном календаре клуба.

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