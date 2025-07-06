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    Стало известно, кого рассматривает «Барселона» в качестве усиления после срыва переговоров с Уильямсом

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    Вингер «Милана» Рафаэл Леау стал главной трансферной целью «Барселоны», сообщает Sport.es.

    Рафаэль Леау
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    Рафаэль Леау

    По информации источника, португалец стал приоритетной целью каталонцев после срыва трансфера форварда «Атлетика» Нико Уильямса, заключившего со своим нынешним клубом новый долгосрочный контракт. Позиция правого вингера является приоритетной для сине-гранатовых во время летнего трансферного окна.

    Также действующие чемпионы Испании рассматривают кандидатуры Луиса Диаса из «Ливерпуля» и Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что «Милан» готов отпустить своего игрока за 70 млн евро.

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