Мюллер: Мы хорошо играли и дали бой «ПСЖ»

Нападающийвысказался о матче против(0:2) в четвертьфинале Клубного чемпионата мира.

«Сначала нужно обо всём подумать. В этой игре было всё. Мы хорошо играли и дали бой. В первом тайме мы контролировали ход встречи. Наш подход к игре заставил их меньше рисковать во втором тайме — они чаще полагались на дальние передачи. В итоге значение имеет лишь результат.

Мы допустили одну или две ошибки, но у нас также были и хорошие моменты. В футболе хорошая игра ещё ничего не гарантирует. Мы были настолько сфокусированы на выходе в следующий раунд, что собирать свои вещи сейчас — это очень непросто», — приводит слова Мюллера официальный сайт ФИФА.

«ПСЖ» пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия».