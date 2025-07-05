Луис Энрике: «Бавария» провела очень хороший матч, они могли победить

Главный тренервысказался о победе над(2:0) в четвертьфинале Клубного чемпионата мира.

«Это был напряженный матч против сильного соперника, который создал нам проблемы. Я доволен результатом. Странное чувство. В случае с удалением Пачо красная карточка была. Насчет второго я не уверен.

Я горд. Здесь много болельщиков, мы были на высоте и заслужили победу в этом сложном матче. "Бавария" — хорошая команда.

Мы команда, которая хочет играть в футбол. Пришлось обороняться, имея на одного игрока меньше, концовка матча была очень тяжелой.

Вы судите по результату. "Бавария" провела очень хороший матч, они могли победить», — цитирует Энрике DAZN.

«ПСЖ» пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия».