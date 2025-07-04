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    Салах досрочно возвращается из отпуска после трагической гибели Жоты

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль
    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прерывает отпуск в связи с трагической гибелью нападающего Диогу Жоты. Об этом сообщает портал Yallakora.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Смертельное ДТП произошло 3 июля: автомобиль Lamborghini, в котором находились 28-летний Жота и его брат, вылетел с дороги после разрыва шины и загорелся. Португалец погиб на месте.

    Несмотря на то что Салах планировал отдыхать в Греции до следующей недели, он примет решение вернуться в Англию уже 4 июля, чтобы почтить память погибшего одноклубника.

    Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года, проведя 182 матча, в которых забил 65 мячей и сделал 26 результативных передач. Руководство клуба объявило, что 20-й номер, под которым играл Жота, будет навсегда выведен из обращения.

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