Салах досрочно возвращается из отпуска после трагической гибели Жоты

Форвард «Ливерпуля»прерывает отпуск в связи с трагической гибелью нападающего. Об этом сообщает портал Yallakora.

Смертельное ДТП произошло 3 июля: автомобиль Lamborghini, в котором находились 28-летний Жота и его брат, вылетел с дороги после разрыва шины и загорелся. Португалец погиб на месте.

Несмотря на то что Салах планировал отдыхать в Греции до следующей недели, он примет решение вернуться в Англию уже 4 июля, чтобы почтить память погибшего одноклубника.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года, проведя 182 матча, в которых забил 65 мячей и сделал 26 результативных передач. Руководство клуба объявило, что 20-й номер, под которым играл Жота, будет навсегда выведен из обращения.