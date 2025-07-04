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    Рыжиков усилил тренерский штаб «Балтики»

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    Тренерский штаб калининградской «Балтики» усилил известный в прошлом вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков, сообщает официальный сайт калининградцев.

    Сергей Рыжиков
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    Сергей Рыжиков

    «Мы рады сообщить, что балтийский тренерский штаб пополнил тренер-аналитик Сергей Рыжиков. Бывший голкипер с богатой игровой карьерой, Сергей Викторович начал путь в родном Шебекино и прошел долгий путь от белгородского "Салюта" до звездного "Рубина", где дважды становился чемпионом России.

    В чемпионатах страны он провел 130 матчей "на ноль", став одним из лучших вратарей в истории отечественного футбола. Тренерская карьера Сергея Рыжикова началась в 2021 году, и с тех пор он последовательно наращивал опыт, работая как с молодежными, так и с профессиональными командами.

    В том числе он возглавлял "Красаву", тренировал "Смену" (позже — "Сокол", Казань), входил в штаб грозненского "Ахмата", а также был главным тренером тамбовского "Спартака". Также ранее трудился в тренерском штабе Андрея Талалаева в "Химках". Мы приветствуем Сергея Викторовича в рядах балтийцев!» — написано в сообщении клуба.

    По итогам прошлого сезона «Балтика» завоевала право играть в РПЛ.

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