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    В «Рубине» ответили на вопрос о зарплате Даку

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    Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался по поводу зарплаты форварда казанского клуба Мирлинда Даку по новому контракту.

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    До этого сообщалось, что переговоры с 27-летним албанцем находятся на финальной стадии.

    «Когда остается год и меньше действующего контракта, это становится важной темой. Для нас было важно его продлить. Особых сложностей не было. Все хорошо закончилось.

    Зарплата Даку? Слухи — так себе история. Естественно, его зарплата меньше трех миллионов евро», — сказал Айбатов «СЭ».

    Даку играет за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Летом нападающим интересовался «Зенит», однако сторонам не удалось договориться.

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