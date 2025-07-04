В «Рубине» ответили на вопрос о зарплате Даку

Генеральный директорвысказался по поводу зарплаты форварда казанского клубапо новому контракту.

До этого сообщалось, что переговоры с 27-летним албанцем находятся на финальной стадии.

«Когда остается год и меньше действующего контракта, это становится важной темой. Для нас было важно его продлить. Особых сложностей не было. Все хорошо закончилось.

Зарплата Даку? Слухи — так себе история. Естественно, его зарплата меньше трех миллионов евро», — сказал Айбатов «СЭ».

Даку играет за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Летом нападающим интересовался «Зенит», однако сторонам не удалось договориться.