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    Жиру: Переход в «Лилль» для меня новый вызов

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    Знаменитый французский нападающий Оливье Жиру считает свой переход в «Лилль» серьезным вызовом для себя.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «Стиль игры в МЛС не совсем мне подходил. Возвращение во Францию спустя 13 лет — это возможность и невероятный вызов. Я чувствую, что я в хорошей физической форме, не беспокойтесь. Я готов его принять. Я чувствую себя хорошо для своего возраста и хочу играть, пока мое тело не скажет "стоп".

    Мне нужны вызовы, чтобы испытать себя, это продвигало мою карьеру вперед. Этот вызов говорит сам за себя», — сказал 38-летний игрок.

    Несколько дней назад стало известно об уходе Жиру из «Лос-Анджелеса» на правах свободного агента и заключении им годичного контракта с французским «Лиллем».

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