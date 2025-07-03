Жиру: Переход в «Лилль» для меня новый вызов

Знаменитый французский нападающийсчитает свой переход всерьезным вызовом для себя.

«Стиль игры в МЛС не совсем мне подходил. Возвращение во Францию спустя 13 лет — это возможность и невероятный вызов. Я чувствую, что я в хорошей физической форме, не беспокойтесь. Я готов его принять. Я чувствую себя хорошо для своего возраста и хочу играть, пока мое тело не скажет "стоп".

Мне нужны вызовы, чтобы испытать себя, это продвигало мою карьеру вперед. Этот вызов говорит сам за себя», — сказал 38-летний игрок.

Несколько дней назад стало известно об уходе Жиру из «Лос-Анджелеса» на правах свободного агента и заключении им годичного контракта с французским «Лиллем».