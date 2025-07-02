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    Уткин: Планирую стать лидером «Балтики» и забыть прошлый сезон

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    Новичок калининградской «Балтики» Даниил Уткин с нетерпением ждет начала чемпионата и уверен, что у него получиться вернуться на свой привычный уровень после неудачного прошлого сезона в «Ахмате».

    Даниил Уткин (№47)
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    Даниил Уткин (№47)

    «Конечно, после сезонов в "Ростове" и "Ахмате" поднял определенную планку, а сейчас немного подопустился. Но это связано с внешними факторами, нефутбольными, с определенными личными проблемами, о которых я бы не хотел говорить. Футбольные факторы тоже были — я имею в виду травмы небольшие в "Ахмате".

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    • Сейчас я нахожусь на определенном экваторе. 25 лет — это тот момент, когда у тебя за плечами есть определенный опыт, но ты еще достаточно молод и готов решать определенные задачи. Лигу российскую я хорошо знаю, понимаю что тут и как, я полон сил. Поэтому есть уверенность, что и лично я смогу показать тот уровень, который показывал раньше, и помочь "Балтике" всех удивить.

    Талалаев рассчитывает, как на лидера команды? Я надеюсь на это. Вроде как да», — сказал Уткин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    25-летний Уткин принадлежит «Ростову», но отдан в аренду до конца сезона в «Балтику». В минувшем сезоне хавбек сыграл 28 матчей за «Ахмат», забил один мяч и сделал 6 ассистов.

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