Уткин: Планирую стать лидером «Балтики» и забыть прошлый сезон

Новичок калининградской «Балтики»с нетерпением ждет начала чемпионата и уверен, что у него получиться вернуться на свой привычный уровень после неудачного прошлого сезона в «Ахмате».

«Конечно, после сезонов в "Ростове" и "Ахмате" поднял определенную планку, а сейчас немного подопустился. Но это связано с внешними факторами, нефутбольными, с определенными личными проблемами, о которых я бы не хотел говорить. Футбольные факторы тоже были — я имею в виду травмы небольшие в "Ахмате".

Сейчас я нахожусь на определенном экваторе. 25 лет — это тот момент, когда у тебя за плечами есть определенный опыт, но ты еще достаточно молод и готов решать определенные задачи. Лигу российскую я хорошо знаю, понимаю что тут и как, я полон сил. Поэтому есть уверенность, что и лично я смогу показать тот уровень, который показывал раньше, и помочь "Балтике" всех удивить.

Талалаев рассчитывает, как на лидера команды? Я надеюсь на это. Вроде как да», — сказал Уткин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

25-летний Уткин принадлежит «Ростову», но отдан в аренду до конца сезона в «Балтику». В минувшем сезоне хавбек сыграл 28 матчей за «Ахмат», забил один мяч и сделал 6 ассистов.