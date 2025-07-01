Заболотный — о переходе в «Спартак»: Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя

Нападающийподелился впечатлениями от перехода в стан «красно-белых».

«Первые впечатления от перехода? Приятные впечатления. Наконец-то завершилась сделка, подписал контракт, и очень приятные эмоции. Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя.

Второй Заболотный в истории "Спартака", Николай поздравил меня? Ну, я думаю, скажет тёплые слова, пожелает удачи, ну и продолжать наше дело за Болотной. Наверное, так», — сказал Антон Заболотный пресс-службе «Спартака».

В прошедшем сезоне нападающий провел за «Химки» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.