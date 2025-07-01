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    Винисиус («Реал»)«Реал» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    Заболотный — о переходе в «Спартак»: Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя

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    Нападающий «Спартака» Антон Заболотный поделился впечатлениями от перехода в стан «красно-белых».

    Антон Заболотный — новичок «Спартак»
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    Антон Заболотный — новичок «Спартак»

    «Первые впечатления от перехода? Приятные впечатления. Наконец-то завершилась сделка, подписал контракт, и очень приятные эмоции. Хочется побыстрее начать сезон и проявить себя.

    Второй Заболотный в истории "Спартака", Николай поздравил меня? Ну, я думаю, скажет тёплые слова, пожелает удачи, ну и продолжать наше дело за Болотной. Наверное, так», — сказал Антон Заболотный пресс-службе «Спартака».

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  • 25/06/2025

    • В прошедшем сезоне нападающий провел за «Химки» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

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