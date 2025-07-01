Мурад Мусаев прокомментировал возможный уход Сперцяна из «Краснодара»

Главный тренерзаявил, что клуб готов рассмотреть уход, если поступит предложение, которое устроит и клуб, и самого футболиста.

Я бы все же хотел, чтобы лидеры остались. Тем более что Сперцян — не только капитан команды, он — легенда «Краснодара», человек, которого очень любят в городе. Мы все хотим, чтобы Эдуард Сперцян продолжил писать историю родного клуба«, — приводит слова Мусаева "Чемпионат".

Эдуард Сперцян — воспитанник академии "Краснодара", где начал заниматься футболом с 10 лет и прошёл все ступени клубной системы.

В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги Сперцян провел за "Краснодар" 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.