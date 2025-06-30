Томаров покинул «Урал»

Официальный сайт клуба Первой лиги объявил об уходе бывшего главного тренера

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сергей Томаров Фото: fc-ural.ru

«Благодарим его за работу в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба из Екатеринбурга.

В начале прошлого сезона Томаров вошел в тренерский штаб «Урала», а в весенней части был главным тренером клуба.

23 июня «Урал» объявил о назначении главным тренером Мирослава Ромащенко, которому оказался не нужен Томаров. По итогам прошлого сезона «Урал» стал четвертым в Первой лиге, а стыковых матчах за выход в РПЛ уступил «Ахмату» (2:1, 0:2).