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    Томаров покинул «Урал»

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    Официальный сайт клуба Первой лиги «Урала» объявил об уходе бывшего главного тренера Сергея Томарова.

    Сергей Томаров
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    Сергей Томаров

    «Благодарим его за работу в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба из Екатеринбурга.

    В начале прошлого сезона Томаров вошел в тренерский штаб «Урала», а в весенней части был главным тренером клуба.

    23 июня «Урал» объявил о назначении главным тренером Мирослава Ромащенко, которому оказался не нужен Томаров. По итогам прошлого сезона «Урал» стал четвертым в Первой лиге, а стыковых матчах за выход в РПЛ уступил «Ахмату» (2:1, 0:2).

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