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    Анхель Ди Мария«Бенфика» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    Роналду: Хочу бороться за победу в чемпионате с лучшими командами Саудовской Аравии

    Футбол Саудовская Про-Лига Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил, почему решил продлить контракт с клубом.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Конечно, мы всё еще развиваемся, но я уверен, что прямо сейчас мы уже находимся в топ-5 команд. Я всё ещё думаю, что мы продолжим совершенствоваться, у нас есть время. За последние два года мы показали, что лига находится на пути вверх.

    Я рад, потому что знаю, что лига очень конкурентна. Люди, которые никогда не играли в Саудовской Аравии, ничего не понимают в футболе, говоря, что этот чемпионат не находится в топ-5. Я и люди, которые здесь играют, на 100% понимают, о чём я говорю. Именно поэтому я решил остаться здесь, я верю в проект.

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    • Мы достигнем целей, но не в ближайшие два года, а к 2034 году, к чемпионату мира в Саудовской Аравии, который тоже, как мне кажется, станет одним из самых лучших в истории.

    Я рад, ещё два года. Хочу бороться за победу в чемпионате с лучшими командами Саудовской Аравии. Верю в это. Посмотрим, кто будет лучше», — сказал Роналду пресс-службе клуба.

    В прошедшем сезоне форвард провел за «Аль-Наср» 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 25 голов и сделал 3 голевые передачи.

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