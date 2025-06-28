Колыванов: Мусаев однозначно лучший тренер сезона

Известный российский игрок и тренерсчитает награду лучшего тренера по итогам сезона-2024/2025 РПЛ тренеру «Краснодара»абсолютно заслуженной.

«Мусаев однозначно лучший тренер сезона. На мой взгляд, он провёл очень хорошую работу. В начале сезона "Краснодар" буксовал, проиграл "Зениту". Мы относились скептически, а Мусаев собрал команду, настроил ребят. Он провёл очень достойный чемпионат. В трудные моменты находил правильные слова, защищал футболистов», — сказал Колыванов «Чемпионату».

По итогам прошлого сезона Мусаев впервые в истории клуба привел «Краснодар» к золотым медалям чемпионата. Второй раз он возглавил «быков» в мае 2024 года.