Источник: Иммобиле готов уйти из «Бешикташа»

Нападающийготов уйти из турецкого клуба в. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация о возможном возвращении форварда в Италию. Договор между сторонами действует до 2026 года. Также сообщается, что бывший капитан «Лацио» готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в Серию А.

В Турции форвард зарабатывает 6 млн евро, в «Болонье» игроку предложен однолетний контракт с возможным продлением на еще один сезон с зарплатой 1.8 млн евро.

В прошедшем сезоне Иммобиле 30 раз выходил на поле в рамках чемпионата Турции, он забил 15 голов и отдал четыре голевые передачи.