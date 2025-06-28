ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Саприн Николай Саприн: «Ювентусу» будет сложно что-то противопоставить «Реалу»
    Все новости спорта

    Гвардиола: Я не сомневаюсь в игровых качествах Грилиша

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити
    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, из-за чего Джек Грилиш не попал в заявку команды на матчи Клубного чемпионата мира. Специалист объяснил, почему Грилиш так мало играет.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Единственная причина, по которой он мало играл, — это я, а не какие-то его проступки или что-то подобное. Джек — игрок высшего класса, но футболистам приходится конкурировать друг с другом. В прошлом сезоне Жереми Доку был невероятен, а Савио вышел на новый уровень в первом же своём сезоне.

    Я желаю Джеку и его семье всего наилучшего. Прямо сейчас трудно сказать, что будет дальше, я не сомневаюсь в качествах Джека. Иначе мы бы не завоевали тот требл», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Грилиш в минувшем сезоне сыграл 32 матча. У футболиста три гола и пять результативных передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч получится низовым?!
  • «Бенфика» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Финал получится прагматичным
  • Англия (U21) — Германия (U21). Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Определят ли «Палмейрас» и «Ботафого» сильнейшего за 90 минут?
  • «Палмейрас» — «Ботафого». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бенфика — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Германия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Астана — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры