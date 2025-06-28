Гвардиола: Я не сомневаюсь в игровых качествах Грилиша

Наставник «Манчестер Сити»рассказал, из-за чегоне попал в заявку команды на матчи Клубного чемпионата мира. Специалист объяснил, почему Грилиш так мало играет.

«Единственная причина, по которой он мало играл, — это я, а не какие-то его проступки или что-то подобное. Джек — игрок высшего класса, но футболистам приходится конкурировать друг с другом. В прошлом сезоне Жереми Доку был невероятен, а Савио вышел на новый уровень в первом же своём сезоне.

Я желаю Джеку и его семье всего наилучшего. Прямо сейчас трудно сказать, что будет дальше, я не сомневаюсь в качествах Джека. Иначе мы бы не завоевали тот требл», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Прогнозы и ставки на футбол

Грилиш в минувшем сезоне сыграл 32 матча. У футболиста три гола и пять результативных передач.