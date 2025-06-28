«Атлетико» готов потратить 200 млн евро на усиление состава

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
Как сообщает журналист Marca Давид Медина, клуб выделил около 200 млн евро на приобретение новых игроков. При этом подчёркивается, что сумма не зависит от потенциальных продаж — руководство готово инвестировать в усиление состава вне зависимости от ухода нынешних футболистов.
В прошлом сезоне «Атлетико» занял третье место в Ла Лиге, набрав 76 очков по итогам 38 туров. Также команда участвовала в Клубном чемпионате мира, но не смогла выйти из группы.