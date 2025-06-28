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    «Атлетико» готов потратить 200 млн евро на усиление состава

    Футбол Футбол Испании Атлетико
    Мадридский «Атлетико» готовится к масштабной трансферной кампании летом 2025 года и нацелен на серьезное укрепление команды.

    Тренер «Атлетико» Диего Симеоне
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    Тренер «Атлетико» Диего Симеоне

    Как сообщает журналист Marca Давид Медина, клуб выделил около 200 млн евро на приобретение новых игроков. При этом подчёркивается, что сумма не зависит от потенциальных продаж — руководство готово инвестировать в усиление состава вне зависимости от ухода нынешних футболистов.

    В прошлом сезоне «Атлетико» занял третье место в Ла Лиге, набрав 76 очков по итогам 38 туров. Также команда участвовала в Клубном чемпионате мира, но не смогла выйти из группы.

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