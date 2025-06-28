«Атлетико» готов потратить 200 млн евро на усиление состава

Мадридскийготовится к масштабной трансферной кампании летом 2025 года и нацелен на серьезное укрепление команды.

Как сообщает журналист Marca Давид Медина, клуб выделил около 200 млн евро на приобретение новых игроков. При этом подчёркивается, что сумма не зависит от потенциальных продаж — руководство готово инвестировать в усиление состава вне зависимости от ухода нынешних футболистов.

В прошлом сезоне «Атлетико» занял третье место в Ла Лиге, набрав 76 очков по итогам 38 туров. Также команда участвовала в Клубном чемпионате мира, но не смогла выйти из группы.