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    «Атлетико» готов продать летом девять футболистов

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    Мадридский «Атлетико» определился со списком футболистов, который готов отпустить в летнее трансферное окно, информирует Marca.

    Сесар Аспиликуэта
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    Сесар Аспиликуэта

    Сесар Аспиликуэта, Аксель Витсель и Рейнилду точно покинуть «матрасников», так как срок их контрактов заканчивается. Анхель Корреа и Родриго Рикельме также близки к тому, чтобы покинуть клуб, несмотря на действующие соглашения.

    «Атлетико» также готов отпустить Самуэля Лино и Науэля Молину, чтобы получить деньги на новые трансферы. Неопределенно будущее Конора Галлахера: он может вернуться в АПЛ, если поступит предложение.

    Мадридцы готовы отпустить и Родриго Де Пауля: переговоры о продлении его контракта не дали результатов.

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