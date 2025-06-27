Непомнящий прокомментировал ситуацию с «Торпедо»

Известный российский тренердал свою оценку события, происходящим сейчас вокруг московского

«Конечно, расстраивает ситуация с "Торпедо". Ну что такое творится с нашим футболом? Просто беда! Я не знаю, в чем заключалась попытка "Торпедо" повлиять на матч. Может быть, люди, о которых идет разговор, ошиблись, сделали что-то неправильно. Но в чем виноваты футболисты и работники клуба?

Мне скажут: "А 'Ювентус' скинули из высшей лиги". Однако там сложилась другая ситуация — были совершены действия, а здесь была попытка. Мне досадно, что так случилось с когда-то моим любимым "Торпедо". Я болел за них во все времена.

Не дай бог, если клуб останется без профессионального статуса. По инсайдерской информации, есть люди, которые могут заменить инвесторов. Может, тогда будут даны финансовые гарантии. Я на это надеюсь», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Некоторое время назад ранее суд арестовал владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Причиной этого стала попытка повлиять на результат одного из матчей в прошлом сезоне.