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    Непомнящий прокомментировал ситуацию с «Торпедо»

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    Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал свою оценку события, происходящим сейчас вокруг московского «Торпедо».

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Конечно, расстраивает ситуация с "Торпедо". Ну что такое творится с нашим футболом? Просто беда! Я не знаю, в чем заключалась попытка "Торпедо" повлиять на матч. Может быть, люди, о которых идет разговор, ошиблись, сделали что-то неправильно. Но в чем виноваты футболисты и работники клуба?

    Мне скажут: "А 'Ювентус' скинули из высшей лиги". Однако там сложилась другая ситуация — были совершены действия, а здесь была попытка. Мне досадно, что так случилось с когда-то моим любимым "Торпедо". Я болел за них во все времена.

    Не дай бог, если клуб останется без профессионального статуса. По инсайдерской информации, есть люди, которые могут заменить инвесторов. Может, тогда будут даны финансовые гарантии. Я на это надеюсь», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

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