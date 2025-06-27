Гильерме: Переход в «Црвену Звезду» пойдет Тикнизяну на пользу

Бывший вратарьпрокомментировал переход защитника

«Тикнизян — очень хороший футболист, но очень эмоциональным. Понятно, что все хотят играть. Он понимал, что провел много игр в прошлом сезоне, но был не основным футболистом. Думаю, что переход в "Црвену Звезду" пойдет ему на пользу», — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

22 июня защитник подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой». Белградский клуб завершил сезон на первом месте в чемпионате Сербии и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.