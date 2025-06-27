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    Гильерме: Переход в «Црвену Звезду» пойдет Тикнизяну на пользу

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    Бывший вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал переход защитника Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду».

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Тикнизян — очень хороший футболист, но очень эмоциональным. Понятно, что все хотят играть. Он понимал, что провел много игр в прошлом сезоне, но был не основным футболистом. Думаю, что переход в "Црвену Звезду" пойдет ему на пользу», — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

    22 июня защитник подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой». Белградский клуб завершил сезон на первом месте в чемпионате Сербии и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

    В минувшем сезоне Тикнизян провел за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

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