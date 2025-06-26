Луис Энрике — о матче с «Црвеной Звездой»: Отнесемся к этой игре очень серьезно

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против

«Матч против "Црвены Звезды"? Отнесемся к этой игре очень серьезно. Будем рассматривать ее уже как подготовку к первым официальным играм нового сезона. В том числе потому, что это будет сложная встреча с непростым соперником.

Выйдем на поле в Сочи с большим желанием, чтобы показать нашу лучшую игру. Ту, что от нас ждут. Да, испытание будет серьезным, а вместе с тем и отработкой того, что надо будет показывать в сезоне», — сказал Луис Энрике «Матч ТВ».

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится 29-го июня в 19:00 мск.