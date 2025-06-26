«Интер» в большинстве обыграл «Ривер Плейт» и вышел в плей-офф КЧМ-2025

Миланскийодержал победу над аргентинским(2:0) в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу.

На 65-й минуте аргентинцы остались в меньшинстве. Центральный защитник Лукас Куарта получил прямую красную карточку за фол «последней надежды» на правой половине поля против Мхитаряна, который после обводки стремился убежать один на один с Армани.

Счет в матче был открыт на 72-й минуте. Аслани из центра поля выполнил передачу на ход Сучичу по левой половине поля, Петар убежал к линии штрафной площади «Ривера», а затем выполнил передачу в ее центр. Франческо Эспозито спокойно подработал мяч и затем на исполнение отправил его под правую штангу.

А в компенсированное время миланцы сняли все вопросы о победителе. Бастони совершил проход по левой половине поля после передачи из центра от Аслани, в завершении атаки Бастони удачно сделал смещение к радиусу штрафной площади и затем пробил в левый угол ворот.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа E Интер — Ривер Плейт 2:0 Голы: 1:0 Франческо Пио Эспозито (72'), 2:0 Алессандро Бастони (90 + 3') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан (Стефан де Врей, 82'), Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 62'), Николо Барелла (Petar Sucic, 62'), Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес (Валентин Карбони, 73'), Франческо Пио Эспозито (Себастьяно Эспозито, 82') Ривер Плейт: Франко Армани, Пауло Диас, Лукас Мартинес Куарта, Гонсало Монтьель, Франко Мастантуоно, Родриго Альендро (Мануэль Лансини, 61'), Матиас Краневиттер (Giorgio Costantini, 61'), Максимильяно Меса (Игнасио Фернандес, 55'), Факундо Колидио (Херман Песселья, 68'), Мигель Борха, Маркос Акунья Предупреждения: Гонсало Монтьель (22'), Алессандро Бастони (30'), Карлос Аугусто (77'), Мануэль Лансини (77'), Себастьяно Эспозито (85'), Пауло Диас (88'), Дензел Дюмфрис (90 + 4'), Гонсало Монтьель (90 + 5') Удаление: Лукас Мартинес Куарта (65')

После этого матча «Интер» набрал 7 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе Е. 30 июня миланцы сыграют в 1/8 финала с «Флуминенсе».

«Ривер Плейт» с 4 очками занял 3-е место и покидает турнир.