ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Наир ТикнизянОтказал «Зениту» и уехал из России: Тикнизян — в «Црвене Звезде»
    Все новости спорта

    Радимов считает, что Сафонову стоит подумать о смене команды

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что российскому голкиперу ПСЖ Матвею Сафонову стоит покинуть клуб.

    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ

    «Сафонову надо играть. Трофеи — это одно дело, но спортсмену надо играть. Есть шанс выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Нет. Это объективно. Он знал, куда шел. Доннарумма — это глыба.

    Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в "ПСЖ". За игровой практикой Сафонову нужно менять команду», — сказал Радимов «Матч ТВ».

  • «ПСЖ» уверенно идёт в плей-офф: победа над «Сиэтлом» закрепила парижан на первом месте группы В
  • Европейские чемпионы на пути к ещё одному титулу
  • Вчера

    • В прошедшем сезоне Сафонов провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» не заметит тунисцев
  • «Эсперанс» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Блицкриг от «Фламенго» заказывали?!
  • «Лос-Анджелес» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Молодые немцы проследуют в финал
  • Германия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Эсперанс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Рахимова — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры