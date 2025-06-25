Радимов считает, что Сафонову стоит подумать о смене команды

Бывший футболистзаявил, что российскому голкиперустоит покинуть клуб.

«Сафонову надо играть. Трофеи — это одно дело, но спортсмену надо играть. Есть шанс выиграть конкуренцию у Доннаруммы? Нет. Это объективно. Он знал, куда шел. Доннарумма — это глыба.

Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в "ПСЖ". За игровой практикой Сафонову нужно менять команду», — сказал Радимов «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Сафонов провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов.