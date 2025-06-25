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    Лангович останется в «Ростове»

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    Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Андрея Ланговича, высказался о будущем футболиста.

    Андрей Лангович
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    Андрей Лангович

    «Что касается игроков "Ростова" и Ланговича, то они всегда пользуются интересом вне зависимости от слухов, связанных с ними. По Ланговичу и другим ребятам периодически появляется интерес от различных клубов. Мы всегда с ними в диалоге и открыты к переговорам. Но на данный момент Лангович тренируется с "Ростовом" и ничего не предвещает его ухода.

    Хотя, конечно же, все может быть, и если, условно, завтра поступит интересное предложение, которое устроит игрока и клуб, то послезавтра он уже может оказаться в расположении другого клуба. Но сейчас предпосылок к этому нет», — цитирует Голяну «Спорт-Экспресс».

    В прошлом сезоне Лангович в 23 матчах забил один гол и отдал две результативные передачи.

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