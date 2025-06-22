Тикнизян — о переходе в «Црвену Звезду»: Я приехал в большой клуб

Защитник сборной Арменииподелился впечатлениями от перехода из московскогов сербскую

«Я приехал в большой клуб, который играет в еврокубках. Надеюсь, что смогу помочь "Црвене Звезде". Это мой первый день, но я уже познакомился с товарищами по команде и тренерским составом, все прошло так, как я и ожидал», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт клуба.

22 июня защитник подписал трехлетний контракт с сербским клубом. «Црвена Звезда» завершила сезон на первом месте в чемпионате Сербии и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Наир Тикнизян провел за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.