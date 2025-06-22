Гаджиев — о будущем Пальцева: Мы хотим сохранить весь состав команды

Президент махачкалинскоговысказался о будущем в команде защитника

«Мы хотим сохранить весь состав команды, для нас важны все игроки. Но ЦСКА хотел сохранить Марко Николича, и чем все закончилось? Мы не можем никого остановить в росте. Если кто-то имеет лучшее предложение, если это устраивает клуб, то все возможно. Все связано с экономикой.

У нашего клуба самый низкий бюджет в РПЛ. Этот фактор не всегда позволяет нам двигаться дальше. У других команд бюджет в два и более раз выше. Но у нас вопросами подобных переговоров занимаюсь не я, а генеральный директор», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Напомним, что махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона РПЛ.