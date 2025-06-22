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    Гаджиев — о будущем Пальцева: Мы хотим сохранить весь состав команды

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о будущем в команде защитника Валентина Пальцева.

    Валентин Пальцев
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    Валентин Пальцев

    «Мы хотим сохранить весь состав команды, для нас важны все игроки. Но ЦСКА хотел сохранить Марко Николича, и чем все закончилось? Мы не можем никого остановить в росте. Если кто-то имеет лучшее предложение, если это устраивает клуб, то все возможно. Все связано с экономикой.

    У нашего клуба самый низкий бюджет в РПЛ. Этот фактор не всегда позволяет нам двигаться дальше. У других команд бюджет в два и более раз выше. Но у нас вопросами подобных переговоров занимаюсь не я, а генеральный директор», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

    Напомним, что махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона РПЛ.

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