Клопп — о Вирце в «Ливерпуле»: Это будет невероятно

Бывший главный тренервысказался о переходев мерсисайдский клуб.

«Это будет невероятно, я в этом уверен. "Ливерпуль" — фантастическая команда, которая уже в прошлом сезоне была великолепна. Усилить такой состав — очень трудно, особенно когда ты чемпион. Но "Ливерпулю" это удалось.

Они подписали Флориана Вирца — по-настоящему выдающийся талант. С нетерпением жду, чтобы увидеть его на поле. Это будет круто», — сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в интервью RTL/ntv.

В минувшем сезоне 22-летний Вирц провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В рамках Бундеслиги он сыграл 31 матч, отметившись 10 голами и 12 ассистами, а в Лиге чемпионов — девять матчей шесть голов и одна передача.