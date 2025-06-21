ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Уильямс«Барселона» с Нико Уильямсом: Рафинья под «десяткой», Левандовский на скамейке
    Все новости спорта

    Клопп — о Вирце в «Ливерпуле»: Это будет невероятно

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Бундеслига Футбол Германии Байер
    Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе Флориана Вирца в мерсисайдский клуб.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Это будет невероятно, я в этом уверен. "Ливерпуль" — фантастическая команда, которая уже в прошлом сезоне была великолепна. Усилить такой состав — очень трудно, особенно когда ты чемпион. Но "Ливерпулю" это удалось.

    Они подписали Флориана Вирца — по-настоящему выдающийся талант. С нетерпением жду, чтобы увидеть его на поле. Это будет круто», — сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» в интервью RTL/ntv.

  • Новый архитектор. Почему «Ливерпуль» не побоялся заплатить огромные деньги за Вирца
  • Если немец не заиграет, у «Ливерпуля» и Арне Слота будут проблемы
  • Вчера

    • В минувшем сезоне 22-летний Вирц провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В рамках Бундеслиги он сыграл 31 матч, отметившись 10 голами и 12 ассистами, а в Лиге чемпионов — девять матчей шесть голов и одна передача.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Бублика и станет чемпионом «пятисотника» в Галле?
  • Бублик — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Сливочные» уничтожат мексиканскую команду?
  • «Реал» — «Пачука». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Старая Сеньора» разнесёт оборону марокканцев
  • «Ювентус» — «Видад». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бублик — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Видад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Италия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дания (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мексика — Коста-Рика
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Суринам
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Аль-Айн
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры