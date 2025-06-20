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    Джикия может продолжить карьеру в Турции

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    Российский защитник Георгий Джикия находится на финальной стадии переговоров о переходе в турецкий клуб «Антальяспор». Об этом сообщает «Чемпионат».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Главный тренер «Антальяспора» Эмре Белезоглу лично заинтересован в приглашении бывшего капитана московского «Спартака» и национальной сборной России. Ожидается, что в ближайшее время 31-летний футболист прибудет в Турцию для завершения сделки.

    Прошлый сезон Джикия провёл в составе подмосковных «Химок», которые позже утратили лицензию РФС и приостановили свою деятельность. В рамках чемпионата России он провёл 17 матчей и ещё два — в Фонбет Кубке страны. Результативными действиями защитник не отметился.

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