Джикия может продолжить карьеру в Турции

Российский защитникнаходится на финальной стадии переговоров о переходе в турецкий клуб «Антальяспор». Об этом сообщает «Чемпионат»

Главный тренер «Антальяспора» Эмре Белезоглу лично заинтересован в приглашении бывшего капитана московского «Спартака» и национальной сборной России. Ожидается, что в ближайшее время 31-летний футболист прибудет в Турцию для завершения сделки.

Прошлый сезон Джикия провёл в составе подмосковных «Химок», которые позже утратили лицензию РФС и приостановили свою деятельность. В рамках чемпионата России он провёл 17 матчей и ещё два — в Фонбет Кубке страны. Результативными действиями защитник не отметился.