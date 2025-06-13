Ловчев: Карпин вырос как тренер

Бывший футболистподелился мнением о назначениина пост главного тренера

«Болельщики могут говорить: "Ой, в 'Динамо' пришел спартаковский человек". Но это все надо отбросить давно. Это все надо давно забыть и похерить. Это все работа людей. Все забывают одну вещь. Спартаковские болельщики, например, считают Бескова очень "красно‑белым" человеком, который приводил команду к титулам и ставил хороший футбол. Но Бесков работал и в "Торпедо", и в "Динамо", и в "Локомотиве", и в ЦСКА, и в "Спартака"! Что‑то никто это не сопоставляет.

Что касается самого Карпина, он вырос как тренер — однозначно. Но когда‑то Николая Петровича Старостина спросили, как определить значимость тренера, насколько он хороший или плохой. Он ответил: "По победам". Карпин же ничего нигде не выиграл. И вот теперь у него есть возможность и другие условия, другие деньги, другой состав. Для него это будет часом Х. Это в сборной вызывать множество игроков за два года, а говорить при этом что хочешь. Но если у него не получится в "Динамо", шлейф этот будет за ним везде. И дальше его будут звать уже не "Локомотив", "Спартак" и "Зенит", а "Нижний Новгород", "Факел" и так далее по списку. Потому что тренер ценен победами», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

56-летний Карпин подписал контракт с «Динамо» сроком на 3 года. Специалист будет совмещать с работой в сборной России.