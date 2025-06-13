ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан ЖозеНа дне. Семь главных неудачников РПЛ сезона-2024/25
  • 22:33
    • Валерий Карпин — новый главный тренер «Динамо»
    Все новости спорта

    Ловчев: Карпин вырос как тренер

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Сборная России
    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Болельщики могут говорить: "Ой, в 'Динамо' пришел спартаковский человек". Но это все надо отбросить давно. Это все надо давно забыть и похерить. Это все работа людей. Все забывают одну вещь. Спартаковские болельщики, например, считают Бескова очень "красно‑белым" человеком, который приводил команду к титулам и ставил хороший футбол. Но Бесков работал и в "Торпедо", и в "Динамо", и в "Локомотиве", и в ЦСКА, и в "Спартака"! Что‑то никто это не сопоставляет.

    Что касается самого Карпина, он вырос как тренер — однозначно. Но когда‑то Николая Петровича Старостина спросили, как определить значимость тренера, насколько он хороший или плохой. Он ответил: "По победам". Карпин же ничего нигде не выиграл. И вот теперь у него есть возможность и другие условия, другие деньги, другой состав. Для него это будет часом Х. Это в сборной вызывать множество игроков за два года, а говорить при этом что хочешь. Но если у него не получится в "Динамо", шлейф этот будет за ним везде. И дальше его будут звать уже не "Локомотив", "Спартак" и "Зенит", а "Нижний Новгород", "Факел" и так далее по списку. Потому что тренер ценен победами», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

    56-летний Карпин подписал контракт с «Динамо» сроком на 3 года. Специалист будет совмещать с работой в сборной России.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизится ли «Индиана» к титулу чемпиона НБА?
  • «Индиана» — «Оклахома». Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
  • В стартовом матче команды сыграют осторожно?
  • «Аль-Ахли Каир» — «Интер» Майами. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Обеспечит ли Рузе место в финале Хертогенбоса?
  • Рузе — Кочаретто. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Индиана — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рузе — Кочаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Мертенс — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зверев — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Опелка — Бергс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мария — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры