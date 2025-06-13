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    Карпин: Не вижу проблем в своем прошлом в «Спартаке»

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    Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался на тему своего спартаковского прошлого.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Романцев пожелал удачи и повторить путь Бескова в "Спартаке"? Ну, дай бог, чтобы так было, да. Было спартаковское прошлое, было ростовское прошлое, если мы говорим уже про тренерскую карьеру, так что… В игровой карьере были и "Реал Сосьедад" пять лет, то есть по времени игрока я выступал в "Реале Сосьедад" и в "Сельте" больше времени, чем, допустим, в "Спартаке". Здесь я не вижу никаких вопросов по поводу того, спартаковское прошлое, динамовское или наоборот», — приводит слова Карпина пресс-служба «Динамо».

    Карпин будучи игроком выступал в «Спартаке» в период с 1990 по 1994 года. С 2008 по 2012 год он занимал должность генерального директора «красно-белых», а с 2009 по 2014, не считая перерыва в 2012-м году возглавлял десятикратных чемпионов страны.

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