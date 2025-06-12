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    Гранат: А зачем Даку «Зениту»?

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    Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат не понимает, зачем «Зениту» потребовался в команде Мирлинд Даку из «Рубина».

    Мирлинд Даку
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    Мирлинд Даку

    «Конечно, Даку — огромная потеря для "Рубина". Это основополагающий футболист в команде, который забивает очень много. В первое время команде будет очень тяжело, если в кратчайшие сроки не найдут достойную замену.

    Но возникает вопрос — для чего "Зениту" столько одноплановых нападающих? Наверное, одна из главных причин такого трансфера — чтобы Даку не достался другим клубам. Мирлинд точно сильнее всех нападающих, которые сейчас есть в "Зените".

    Я думаю, что с приходом Даку точно кто-то пойдет на продажу. Зачем платить одноплановым форвардам высокую зарплату?» — сказал Гранат «Чемпионату».

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    • Сегодня, 12 июня, стало известно о возможном переходе Даку из «Рубина» в «Зенит».

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