Глушаков: «Динамо» с Карпиным будет бороться за чемпионство

Экс-игрок «Локомотива» и «Спартака»отреагировал на возможное назначениена пост главного тренера «Динамо».

«Московское "Динамо" с Карпиным будет ещё одной командой, которая будет в следующем сезоне бороться за чемпионство. С ходу в первый год его работы. Тюкавин если бы не сломался, может быть получилось бы в этом году. Пока Гладышев притирался на новой роли, потеряли слишком много очков», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

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«Динамо» в чемпионате России-2024/25 заняло пятое место. После увольнения Марцела Лички и.о. главного тренера был назначен Ролан Гусев.