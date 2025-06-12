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    Глушаков: «Динамо» с Карпиным будет бороться за чемпионство

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    Экс-игрок «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на возможное назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Московское "Динамо" с Карпиным будет ещё одной командой, которая будет в следующем сезоне бороться за чемпионство. С ходу в первый год его работы. Тюкавин если бы не сломался, может быть получилось бы в этом году. Пока Гладышев притирался на новой роли, потеряли слишком много очков», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

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    «Динамо» в чемпионате России-2024/25 заняло пятое место. После увольнения Марцела Лички и.о. главного тренера был назначен Ролан Гусев.

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