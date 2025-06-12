Гаранин: Главное разочарование года — травля Осинькина

Экс-наставник «Сочи» и «Енисея»прокомментировал уходиз самарских «Крыльев Советов».

«Главное разочарование года — травля Игоря Осинькина. Я по-другому не могу назвать то, что происходило даже не с клубом, а именно с тренером. Для меня это подло и некрасиво.

Человеку не дали работать. Либо договаривайтесь, либо убирайте. У этого очень запах нехороший», — сказал Вадим Гаранин в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее самарский клуб возглавил Магомед Адиев. В минувшем сезоне «Крылья Советов» под руководством Осинькина заняли 10-е место в таблице РПЛ.