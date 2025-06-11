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    Семшов не удивился покеру Гладышева в ворота Беларуси

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    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от дебюта Ярослава Гладышева в национальной команде во время встречи против сборной Беларуси (4:1).

    Дмитрий Баринов и Ярослав Гладышев
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    Дмитрий Баринов и Ярослав Гладышев

    «Не удивлен покеру Гладышева. Уровень игры сборной России и Беларуси на разных полюсах. Ярослав оказался в нужном месте в нужный час. Заслужил забитые мячи своей активностью: чтобы оказаться в нужном месте, надо двигаться, открываться, вбегать, создавать зоны для себя. Для Гладышева это импульс. Он хорошо играл за "Динамо" в последнее время, пришла уверенность. Сейчас все эти голы дадут ему искру для следующего сезона», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

    22-летний футболист столичного «Динамо» в матче против Беларуси забил все четыре мяча команды Валерия Карпина и стал третьим игроком в истории сборной России, забивший от четырех и более мячей после Олега Саленко и Артема Дзюбы.

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