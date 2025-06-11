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    Осинькин: Очень много команд связались сейчас со мной

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    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своих планах на будущее.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Я никогда не комментировал такие слухи. Знаете, очень много команд связались сейчас со мной. Это не единственная. Надо комментировать то, что реально есть. Сейчас слухи комментировать не буду.

    Это должен быть проект. Проект, который имеет возможности для развития. Где будут нужны мои навыки. Должна быть четкая стратегия в клубе. Клуб должен понимать, куда он идет. Без этого вообще нет смысла заниматься любым серьезным делом на любом уровне. Должно быть четкое понимание, как становиться лучше», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    Напомним, что Осинькин покинул «Крылья Советов» по окончании прошлого сезона.

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