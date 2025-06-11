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    Известна заявка «Челси» на клубный чемпионат мира

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    Стал известен состав «Челси» на предстоящий клубный чемпионат мира.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    Вратари: Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Майк Пендерс, Габриел Слонина.

    Защитники: Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадиашил, Леви Колвилл, Мамаду Сарр, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Аарон Ансельмино, Джош Ачимпонг.

    Полузащитники: Моисес Кайседо, Андрей Сантос, Ромео Лавия, Кирнан Дьюзбери-Холл, Дариу Эсугу, Энцо Фернандес.

    Нападающие: Педру Нету, Лиам Делап, Коул Палмер, Нони Мадуэке, Николас Джексон, Кристофер Нкунку, Тайрик Джордж, Марк Гию.

    Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. Соперниками «Челси» по группе будут «Фламенго» (Бразилия), «Эсперанс» (Тунис), «Леон» (Мексика).

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