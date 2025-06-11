Известна заявка «Челси» на клубный чемпионат мира

Стал известен составна предстоящий клубный чемпионат мира.

Вратари: Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Майк Пендерс, Габриел Слонина.

Защитники: Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадиашил, Леви Колвилл, Мамаду Сарр, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Аарон Ансельмино, Джош Ачимпонг.

Полузащитники: Моисес Кайседо, Андрей Сантос, Ромео Лавия, Кирнан Дьюзбери-Холл, Дариу Эсугу, Энцо Фернандес.

Нападающие: Педру Нету, Лиам Делап, Коул Палмер, Нони Мадуэке, Николас Джексон, Кристофер Нкунку, Тайрик Джордж, Марк Гию.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. Соперниками «Челси» по группе будут «Фламенго» (Бразилия), «Эсперанс» (Тунис), «Леон» (Мексика).