Балахнин оценил дебют Гладышева в сборной России

Бывший помощникв сборной Россииподелился мнением по поводу дебютав национальной команде в матче против команды Беларуси (4:1), а также подвел итоги минувшего матча в Минске.

«Был ли ожидаем такой разгром белорусов? Прогнозировать такой счет трудно, но у меня была уверенность, что мы обыграем этого соперника. Покер Гладышева? Трудно его объяснить, потому что это всегда не рядовое событие. Как это получается, не может объяснить даже его автор. Нужно определенное стечение обстоятельств и умение. У Гладышева оно есть.

В весенней части сезона Гладышев блистал в "Динамо". Это тоже поспособствовало. Видно, что у парня большое желание и стремление. Есть цель, к которой он идет. Пока он прогрессирует.

Прогресс Гладышева — прорыв года? Я бы не торопился так говорить с молодыми футболистами. Часто бывают вспышки и провалы. Ни один игрок этого не избежал. Это касается и Батракова, который ярко начал сезон. Но во второй части чемпионата мы не видели от него такой яркой игры. Хотя парень талантливый.

Какие отличия в игре сборной Беларуси увидел по сравнению с прошлым матчем? Можно найти отличия, но все равно белорусы выглядели достаточно неубедительно, неорганизованно и слабо. Это касается всего. Как тогда мне не понравилась их игра, так и вчера. Откровенно слабая команда. Просто еще наши футболисты много теряли мячи. У нас был не самый сильный состав, а это было бы гораздо хуже для соперника», — приводит слова Балахина «Евро-Футбол.Ру».

22-летний футболист в матче против Беларуси забил все четыре мяча команды Валерия Карпина и стал третьим игроком в истории сборной России, забивший от четырех и более мячей после Олега Саленко и Артема Дзюбы.