Беларусь — Россия: стартовые составы на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы сборных России и Беларуси на предстоящий товарищеский матч.

Беларусь: Лапоухов, Забелин, Политевич, Мартынович, Печенин , Эбонг, Яблонский, Пигас, Лисакович, Громыко, Мельниченко

Россия: Лунев, Адамов, Сильянов, Абдулкадыров, Горшков, Кисляк, Пруцев, Баринов, Гладышев, Пиняев, Сергеев

Дмитрий Баринов выйдет с капитанской повязкой на матч.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Москве. Встреча пройдет в Беларуси на «Национальном футбольном стадионе».

С прогнозом на данный матч вы можете ознакомиться по этой ссылке.