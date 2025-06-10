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    Беларусь — РоссияБеларусь — Россия. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:19
    • Беларусь — Россия: стартовые составы на товарищеский матч
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    Беларусь — Россия: стартовые составы на товарищеский матч

    Беларусь — Россия: составы, ставки, прогноз

    Футбол Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии Сборная России Футбол России
    Стали известны стартовые составы сборных России и Беларуси на предстоящий товарищеский матч.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    Беларусь: Лапоухов, Забелин, Политевич, Мартынович, Печенин , Эбонг, Яблонский, Пигас, Лисакович, Громыко, Мельниченко

    Россия: Лунев, Адамов, Сильянов, Абдулкадыров, Горшков, Кисляк, Пруцев, Баринов, Гладышев, Пиняев, Сергеев

    Дмитрий Баринов выйдет с капитанской повязкой на матч.

    Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Москве. Встреча пройдет в Беларуси на «Национальном футбольном стадионе».

    С прогнозом на данный матч вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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