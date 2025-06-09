Тотти высказался о назначении Гасперини главным тренером «Ромы»

Экс-капитан «Ромы»высказался о назначенииглавным тренером римского клуба.

С 2016 по 2025 года Гасперини возглавлял «Аталанту».

«Назначение Гасперини? Я не знаю, можно ли быть уверенным в чем-то, давайте оценим его. Чтобы тренировать "Рому", нужно много индивидуальности, он должен уметь навязывать себя», — цитирует Тотти журналист Николо Скира.

Под руководством Гасперини «Аталанта» четыре раза становилась бронзовым призером итальянской Серии A (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25) и выиграла Лигу Европы УЕФА сезона 2023/24.

Календарь и таблица Серии А

Контракт Гасперини с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2028 года.