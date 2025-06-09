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    Тотти высказался о назначении Гасперини главным тренером «Ромы»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Рома
    Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти высказался о назначении Джан-Пьеро Гасперини главным тренером римского клуба.

    Джан-Пьеро Гасперини
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    Джан-Пьеро Гасперини

    С 2016 по 2025 года Гасперини возглавлял «Аталанту».

    «Назначение Гасперини? Я не знаю, можно ли быть уверенным в чем-то, давайте оценим его. Чтобы тренировать "Рому", нужно много индивидуальности, он должен уметь навязывать себя», — цитирует Тотти журналист Николо Скира.

    Под руководством Гасперини «Аталанта» четыре раза становилась бронзовым призером итальянской Серии A (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25) и выиграла Лигу Европы УЕФА сезона 2023/24.

    Календарь и таблица Серии А

    Контракт Гасперини с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2028 года.

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