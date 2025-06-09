Карпин: Нам, конечно, хочется выиграть. Но «кровь из носу» сделать это — нет

Главный тренер сборной Россиивысказался о предстоящем товарищеском матче против Беларуси.

«Ещё раз: нам интересны все поединки. Понятно, что и Беларуси хотелось больше сыграть с Францией, а не Россией. Любому тренеру этого хочется. Была бы возможность сыграть с Бразилией или Аргентиной — это было бы интереснее. Посмотреть на их уровень на нашем фоне.

Когда я играл в сборной, то не помню результатов матчей. Единственное, что запомнил — работу с игроками. Прошлогодний матч помню, но завтра будет другой матч. Со стороны Беларуси точно. С нашей надеюсь такой же. Хоть и состав сильно отличается и от прошлогоднего матча и от нынешнего. Нам, конечно, хочется выиграть. Но "кровь из носу" сделать это — нет. Задача посмотреть на тех, кто не играл с Нигерией и как они выполняют установку. Ребята приехали можно сказать из отпуска, надо дать возможность сыграть всем. Как премию.

С точки зрения футбола мы не обращаем внимание ни на сборную Нигерии. Ни Беларуси. Поэтому я сейчас не называю фамилий. Отталкиваемся от себя», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеский матч Беларусь — Россия состоится 10 июня в Минске.