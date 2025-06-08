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    «Аль-Хиляль» интересуется Бернарду Силвой

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    Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить команду в летнее межсезонье, сообщает Footmercato.

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    Сейчас активный интерес к 30-летнему футболисту проявляет саудовский
    «Аль-Хиляль», готовый заплатить около 50 млн евро.

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола готов отпустить Бернарду Силву в случае выгодного предложения, так как намерен серьезно изменить состав команды в летнее межсезонье.

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    • За горожан полузащитник играет с 2017 года. В этом сезоне Силва сыграл 49 матчей, забил в них 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт истекает в 2026 году, а цена на Transfermarkt сейчас равна € 38 млн.

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