«Аль-Хиляль» интересуется Бернарду Силвой

Португальский полузащитник «Манчестер Сити»может сменить команду в летнее межсезонье, сообщает Footmercato.

Сейчас активный интерес к 30-летнему футболисту проявляет саудовский

«Аль-Хиляль», готовый заплатить около 50 млн евро.

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола готов отпустить Бернарду Силву в случае выгодного предложения, так как намерен серьезно изменить состав команды в летнее межсезонье.

За горожан полузащитник играет с 2017 года. В этом сезоне Силва сыграл 49 матчей, забил в них 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт истекает в 2026 году, а цена на Transfermarkt сейчас равна € 38 млн.