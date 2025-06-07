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    Губерниев: Был привоз от одного из лучших вратарей страны

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Нигерии
    Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о матче между сборными России и Нигерии (1:1).

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Там был привоз от одного из лучших, если не лучшего, вратарей страны. Может, Акинфеев со мной не согласился бы и был бы прав по поводу этого звания. Соперник был хороший, поэтому ничего страшного, что ничья. Главное — к нам приехала приличная команда, мы подарили людям радость, получили соревновательный опыт. РФС — молодцы, продолжают поддерживать институт сборной и дарить людям радость», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

    Сборная России пропустила 1-й гол с 2023-го года. К тому же, завершилась победная серия национальной команды, которая насчитывала 8 матчей подряд.

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