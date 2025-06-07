Губерниев: Был привоз от одного из лучших вратарей страны

Комментатор и ведущий «Матч ТВ»высказался о матче между сборными(1:1).

«Там был привоз от одного из лучших, если не лучшего, вратарей страны. Может, Акинфеев со мной не согласился бы и был бы прав по поводу этого звания. Соперник был хороший, поэтому ничего страшного, что ничья. Главное — к нам приехала приличная команда, мы подарили людям радость, получили соревновательный опыт. РФС — молодцы, продолжают поддерживать институт сборной и дарить людям радость», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Сборная России пропустила 1-й гол с 2023-го года. К тому же, завершилась победная серия национальной команды, которая насчитывала 8 матчей подряд.