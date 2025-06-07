Австрия одолела Румыния в матче отбора на ЧМ-2026

одержала победу над(2:1) в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В составе хозяев голы записали на свой счет Михаэль Грегорич на 42-й минуте и Марсель Забитцер на 60-й минуте.

Единственный гол у румынской сборной записал на свой счет Денис Алибек на 90+5-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H Австрия — Румыния 2:1 Голы: 1:0 Михаэль Грегорич (42'), 2:0 Марсель Забитцер (60'), 2:1 Флорин Тэнасе (90 + 5') Австрия: Патрик Пенц, Максимилиан Вебер (Флориан Гриллич, 69'), Филипп Линхарт, Филипп Мвене, Патрик Виммер (Кевин Дансо, 61'), Конрад Лаймер, Николас Зайвальд, Романо Шмид (Ксавер Шлагер, 81'), Кристоф Баумгартнер (Стефан Пош, 81'), Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич (Марко Арнаутович, 61') Румыния: Хорациу Молдован, Влад Кирикеш, Никусор Банку, Андрей Буркэ, Михай Попеску, Андрей Рациу, Николае Станчу (Денис Алибек, 84'), Рэзван Марин (Александру Митрицэ, 63'), Денис Дрэгуш (Адриан Шут, 84'), Даниэль Бырлиджа (Давид Микулеску, 78'), Деннис Ман (Флорин Тэнасе, 78') Предупреждения: Николае Станчу (44'), Флориан Гриллич (89')

После этого матча Австрия занимает 2-е место в группе Н с 3 очками в активе. Румыния — на 3-й позиции с тем же количеством баллов.