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    «Сандерленд» отклонил предложение «Боруссии» Дортмунд по трансферу Беллингема

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    «Сандерленд» отклонил последнее предложение дортмундской «Боруссии» по трансферу полузащитника Джоба Беллингема, сообщает Sky Sport.

    Джоб Беллингем
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    Джоб Беллингем

    Немецкий клуб пытался приобрести 19-летнего футболиста менее чем за 25 миллионов евро, однако английский клуб посчитал это предложение недостаточным.

    Переговоры продолжаются, и ожидается, что в ближайшее время «Боруссия» сделает новое предложение на уровне около 30 миллионов евро — 25 миллионов базовой суммы и ещё 5 миллионов в виде бонусов. Сам Беллингем уже дал согласие на пятилетний контракт с дортмундским клубом.

    Джоб Беллингем помог «Сандерленду» выйти в Премьер-лигу в сезоне-2024/25, сыграв 43 матча, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.

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