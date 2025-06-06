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    Бразилия в дебютном матче Анчелотти не смогла обыграть Эквадор

    Эквадор — Бразилия: счет матча 0:0

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Эквадора Сборная Бразилии
    Сборные Бразилии и Эквадора завершили встречу отборочного турнира чемпионата мира-2026 без забитых мячей — 0:0. Матч состоялся на стадионе «Банко Пичинча» в Гуаякиле.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Для национальной команды Бразилии это была первая игра под руководством нового главного тренера Карло Анчелотти.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Эквадор — Бразилия 0:0
    Эквадор: Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо, Пьеро Инкапье, Первис Эступинан, Алан Франко, Мойсес Кайседо, Алан Минда (Анхело Пресиадо, 46'), Нильсон Ангуло (Yaimar Abel Medina Ortiz, 89'), Педро Вите, Джон Йебоа (Kевин Родригес, 78'), Gonzalo Valle Бразилия: Алисон, Алекс Сандро, Алешандро Рибейро, Маркос Маркиньос, Вандерсон, Жерсон (Андрей Сантос, 78'), Каземиро, Бруно Гимарайнс (Андреас Перейра, 90'), Винисиус Жуниор, Ришарлисон (Матеус Кунья, 64'), Estevao Willian (Габриэл Мартинелли, 64')

    После этой ничьей Эквадор с 24 очками занимает второе место в таблице, Бразилия с 22 баллами располагается на четвертой позиции.

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