Карпин рассказал, что хочет видеть от сборной России в матче против Нигерии

Главный тренеррассказал, что ожидает увидеть от своих подопечных во время товарищеского матча против команды

«Могу много говорить о Нигерии, но зачем это. Сильная сборная, не приехали лидеры — их проблемы. У нас тоже нет Головина, Дивеева. Без разницы, с кем мы будем играть, мы хотим делать те вещи, которые мы тренируем. Понятно, что с Нигерией или Сербией, например, прессинговать сложнее, чем с Брунеем. Вот это и хочу увидеть — игру в прессинге и обороне с соперником посложнее», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Сборные России и Нигерии сыграют товарищеский матч между собой 6 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча в 20:00 по московскому времени.