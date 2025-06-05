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    Карпин рассказал, что хочет видеть от сборной России в матче против Нигерии

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ожидает увидеть от своих подопечных во время товарищеского матча против команды Нигерии.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Могу много говорить о Нигерии, но зачем это. Сильная сборная, не приехали лидеры — их проблемы. У нас тоже нет Головина, Дивеева. Без разницы, с кем мы будем играть, мы хотим делать те вещи, которые мы тренируем. Понятно, что с Нигерией или Сербией, например, прессинговать сложнее, чем с Брунеем. Вот это и хочу увидеть — игру в прессинге и обороне с соперником посложнее», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Сборные России и Нигерии сыграют товарищеский матч между собой 6 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча в 20:00 по московскому времени.

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