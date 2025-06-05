Источник: Дьекереш готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающийвыразил готовность присоединиться к, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, английский клуб по-прежнему рассматривает возможность подписания шведского футболиста, но пока не ведет переговоров с португальцами, так как сделка будет зависеть от возможных продаж.

Отмечается, что Рубен Аморим поддерживал контакт с игроком с момента назначения на пост главного тренера «Юнайтед» — ранее они вместе работали в «Спортинге».

Известно, что в «Спортинге» хотят получить за форварда 70 млн евро при отступных в 100 млн — о снижении стоимости потенциального трансфера с клубом договорился сам игрок.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии 27-летний игрок провел 33 матча, отличившись 39 голами и 7 ассистами.